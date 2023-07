West Ham | Moyes | “Il nostro mercato è bloccato fino a quando non sarà ceduto Rice”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Declanè da almeno un paio di settimane virtualmente un giocatore dell’Arsenal, ma nonostante una bozza siglata con i Gunners il calciatore per ora veste ancora la maglia delHam. L’accordo per il trasferimento è stato trovato per una cifra di 120 milioni di euro che, a quanto pare, farebbero comodo alle casse degli Hammers, come spiega il tecnico David: “non, non possiamo davvero pianificare nulla. Tutti conoscono la situazione. Stiamo aspettando che accada qualcosa”, ha detto l’allenatore a Perth, dove la squadra sta svolgendo una parte della prepaparazione conche però non fa parte del gruppo che si è recato in Australia. SportFace.

Ilmette sul piatto la prima offerta per Dennis Zakaria della Juventus, il centrocampista è la prima scelta degli Hammers Ilmette sul piatto la prima offerta per Dennis Zakaria della ...Il Campione d'Europa non rientra più nei piani della Roma di Mourinho, che é in pressing per portare in giallorosso Renato Sanches (PSG) e Scamacca (). Il Napoli invece riprende Gollini (...Capitolo attaccanti , la Roma vorrebbe riportare Scamacca nella Capitale, forti di un accordo con il calciatore e le dichiarazioni d'amore ai giallorossi nei giorni scorsi, ma il, almeno al ...

Mourinho vorrebbe il suo nuovo centravanti prima di partire per il ritiro in Algarve il 22 luglio La Roma, dopo aver ricevuto la dichiarazione d’amore da parte di Gianluca Scamacca, non perde l’opport ...Il Napoli ha trovato l’accordo col Bari per Elia Caprile e poi il classe 2001 è pronto a un nuovo prestito Il Napoli ha trovato l’accordo col Bari per Elia Caprile e poi il classe 2001 è pronto a un n ...