Welfare | Bonetti Az-Iv | ' la social card è un pasticcio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Con lasi sono inventati uno strumento nuovo facendo dei pasticci". Così Elena, deputata di Azione-Italia viva, a Coffee Break, su La7. "In un momento di difficoltà per le famiglie, alle prese con l'inflazione e il caro energia, ogni aiuto che può arrivare non si può dire che sia negativo - aggiunge l'ex ministra -. Sono 88 euro al mese a quelle famiglie che li potranno prendere, oltre 500 milioni di euro, in questo momento va bene. Per il modo in cui l'hanno costruito, però, questo strumento ha molte storture e molte criticità e rischia di essere percepito come qualcosa di demagogico". "Noi, con la ministra Bellanova durante il periodo del lockdown, avevamo dato un aiuto concreto attraverso i comuni per le persone più in difficoltà. Il governo attuale invece ha inventato un meccanismo ...