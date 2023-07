Week end 15-16 luglio a Firenze e in Toscana | spettacoli | eventi | festival

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Musart in SS. Annunziata e dintorni, i Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Franchi, l'Estate Fiesolana, ilPucciniano di Torre del Lago, il Valdarno Jazz

L'Anticiclone Africano non molla la presa anzi neltornerà a intensificarsi su tutta la penisola, specialmente nella giornata di Domenica. Il Ministero della Salute ha emanato il suo consueto bollettino meteo relativo alle ondate di calore ...... il bilancio dell'attività dei Carabinieri nel fine settimana Posted on 7 Giugno 2020 7 Giugno 2020 Author Redazione E' stata intensa l'attività di controllo del territorio, nell'ultimo...Una tappa importante neldel ricordo: il 'sogno' di Modesto Paris, infatti, una volta diventato sacerdote, era quello di accompagnare i ragazzi fuori dal caos della città e di portarli tra ...

WEEK-END: il caldo accelera, questa volta su tutta Italia MeteoLive.it

Il Musart in SS. Annunziata e dintorni, i Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Franchi, l’Estate Fiesolana, il Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Valdarno Jazz Festival ...La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.143 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 15 luglio e per le successive 24 ore. Le temperature percepite saranno tr ...