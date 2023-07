‘Wanda Nara ricoverata d’urgenza in ospedale” | la notizia dall’Argentina

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ore di preoccupazione per le condizioni di salute di Wanda, moglie dell’attaccante argentino Mauro Icardi. Secondo quanto riferito dal programma tv argentino Intruders, la moglie-agente del calciatore ex Inter sarebbe statainin Argentina. Secondo le ultime notizie la showgirl avrebbe accusato forti dolori addominali. L’argentina sarebbe stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso prima di essere dimessa. Leggi anche FOTO WANDAWandain accappatoio, la reazione scatenata di Icardi FOTO “La faccenda di Wanda è seria, indagheremo”, il messaggio suTwitter del giornalista Angel de Brito. Altri hanno invece parlato di un “Icardi piuttosto angosciato per Wanda”. Alicia ...

Paura per, ricoverata d'urgenza in un ospedale di Buenos Aires, per forti dolori addominali . È successo nella notte tra mercoledì e giovedì: a causa di questo imprevisto, la conduttrice di ...Grande preoccupazione per, che nelle scorse ore, così come rivelato da Intruders, sarebbe stata ricoverata a causa di un malore. Pochi de Gossipeame ha rilanciato la notizia rivelando che lady Icardi sarebbe ...Invece Icardi ehanno fatto una scelta interlocutoria, di attese nel pieno tra l'altro di una crisi di coppia che sembra al momento superata. Icardi, stagione top al Galatasaray . ...