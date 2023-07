“Wanda Nara ricoverata d’urgenza in ospedale in Argentina” | ecco come sta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ore di preoccupazione per. I fan della showgirlsono in ansia per le sue condizioni di salute. Stando a quanto spifferato dal programma tv argentino Intruders, la moglie-agente di Mauro Icardi sarebbe stataininavrebbe accusato dei forti dolori addominali che l’avrebbero spinta a cancellare tutti gli impegni di lavoro, tra cui un importante servizio fotografico e un viaggio per Milano. I fatti risalgono a mercoledì, quando la showgirl sarebbe arrivata, accompagnata dal calciatore, al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, dove sarebbe rimastaper un giorno intero. La conduttrice 36enne sarebbe stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso prima di ...

