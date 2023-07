Wanda Nara ricoverata d’urgenza | fan in ansia | cosa è successo

Leggi su today

(Di venerdì 14 luglio 2023) Paura per. La showgirl e imprenditrice argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, non dà da qualche giorno sue notizie sui social,per lei piuttosto inusuale, mettendo ini tanti fan. In effetti, da quanto riportato dalla stampa argentina, sembra aver avuto ragione chi si...