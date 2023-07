Wanda Nara ha problemi di salute | in Argentina parlano di leucemia

(Di venerdì 14 luglio 2023), showgirlnonché agente e compagna di Mauro Icardi, avrebbe la. A confermarlo i medi argentini BRUTTE NOTIZIE ?, agente e moglie dell’ex giocatore dell’Inter Icardi, avrebbe la. A confermarlo i colleghi argentini di Radio Mitre. Secondo Jorge Lanata, la showgirl si sottoporrà ad una puntura del midollo per definire meglio la diagnosi. Mercoledì notte, dopo la registrazione di Masterchef – programma da lei condotto –avrebbe sentito dei forti dolori addominali. Da qui il ricovero presso la clinina Los Arcos Sanatorium. Le analisi avrebbero mostrato un tasso dei globuli bianchi più alto del normale. I parenti della showgirlsi sarebbero messi in ...

I media argentini hanno diffuso una terribile notizia sulle condizioni di salute di. Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre , asarebbe stata riscontrata la leucemia. La conferma arriverebbe da altre tre fonti ...Paura per le condizioni di salute. L'imprenditrice e soubrette argentina sarebbe malata di leucemia. A rivelare l'indiscrezione è stato il giornalista e scrittore argentino Jorge Lanata nel suo programma radiofonico Radio ...soffrirebbe di leucemia . Lo ha rivelato Jorge Lanata , giornalista argentino, nel suo programma radiofonico a Radio Mitre. Lanata ha anche citato alcune fonti vicine alla moglie di Mauro ...

Wanda Nara ricoverata in ospedale per "dolori addominali": dall'Argentina la notizia shock, avrebbe la leucemia ...Wanda Nara avrebbe la leucemia: ricoverata in ospedale lo scorso mercoledì notte, ecco come sta la moglie di Mauro Icardi.