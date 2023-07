Wanda Nara “ha la leucemia” | la notizia dall’Argentina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 luglio 2023)sarebbe malata di. A rivelarlo è stato il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre, citando tre fonti vicine alla moglie del calciatore Mauro Icardi, nota per essere una imprenditrice e soubrette.è stata ricoverata mercoledì notte nella clinica Los Arcos con forti dolori addominali. Dalla clinica sarebbe trapelato che dalle prime analisi è emersa un’infiammazione alla milza e un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. In questi giornisarebbe dovuta partire per l’Europa insieme al marito e ai figli, ma avrebbe deciso di posticipare il viaggio. L'articolo LA