Walking into the future | un nuovo ecomurales parla di infanzia | sostenibilità | futuri possibili

the future" è il titolo dell'opera creata dallo street artist italiano GeometricBang sulla facciata della sede del centro di formazione professionale Engim in via Temistocle Calzecchi ...13/07/2023 - 17:37 In occasione di Formula E, nasce a Romathe future: sui muri di Via Temistocle Calzecchi Onesti una storia di futuri possibili, aria pulita, mobilità sostenibile e istruzione accessibile, firmata dallo street artist italiano ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Walking into the future Oggi Roma

A large crowd spent time Wednesday walking into the past to learn about the many notable fires in the history of Marquette. The history walk, “Burn Baby Burn: The Infernos of Downtown Marquette” saw ...Gemma, the Channel 4 Hollyoaks star, shared a clip of Mia explaining her Cross Fit Workout she was doing with her BBC Strictly Come Dancing pro father on Instagram.