“Vulcano Buono” | domani 15 luglio concerto gratuito di LDA nell’Arena Containers

Leggi su 2anews

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Vulcano Buono”,15in programma ildi Luca D’Alessio, in arte LDA. Ingresso libero. NOLA –in musica, divertimento e grandi eventi per il “” di Nola, che avvia il progetto di rilancio grazie supporto dei partner finanziari Dea Capital e AMCO, con l’inizio dell’attività programmata all’amministratore delegato Francesco Furino., sabato 15, in programma ildi Luca