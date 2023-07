Volley femminile | VNL 2023 Semifinali con due grandi favorite L’Italia saluta senza l’acuto

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023)non concederà il bis nella VNLe tutto sommato sarebbe stata una grande sorpresa il contrario. La sconfitta, netta, con una Turchia al momento fuori portata per questa Italia non deve fare dimenticare quanto di buono hanno saputo fare le azzurre durante un torneo in cui si gioca tantissimo per arrivare alla fase decisiva dove si gioca pochissimo nella cosiddetta Final Eight con una formula che forse andrebbe rivista. Era necessario far prendere fiato a chi, per sovraffollamento di impegni, di fatto non faceva una vacanza o comunque non staccava la spina, da tanto tempo, da un paio di anni almeno con ritmi elevatissimi. Lo scorso anno la VNL affrontata con le titolari e vinta dalle azzurre portò poi ad una seconda parte della stagione meno brillante (non che il terzo posto mondiale sia da considerare deludente ma sicuramente a livello di ...