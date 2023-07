Volla | carabinieri arrestano 27enne | in casa due armi pronte all’uso

(Di venerdì 14 luglio 2023) Operazione ae sequestranoillegali, indagini sul coinvolgimento in reati violenti Adella compagnia di Torre del Greco insieme ai colleghi della tenenza di Cercola, della stazione di Pomigliano e del nucleocinofili di Sarno hanno perquisito l’abitazione delgià noto alle forze dell’ordine. Nell’abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 22 con matricola abrasa e relativi 40 proiettili e una pistola modello PPK risultata oggetto di smarrimento con all’interno 7 proiettili. L’uomo è finito in manette per detenzione di arma clandestina e ricettazione mentre lesaranno sottoposte ad accertamenti ...

Nasconde armi e munizioni nella propria casa a Volla: i carabinieri hanno tratto in arresto un 27enne già noto alle forze dell'ordine ...E' colpevole di detenzione di arma clandestina e ricettazione mentre le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti ...