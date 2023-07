Volkswagen richiama le auto per gli airbag killer | ma non le ripara E i guidatori rimangono in pericolo

(Di venerdì 14 luglio 2023)lancia una campagna di richiamo per lecon isissimidi Takata. Ma non procede alla sostituzione per problemi di scorte. E iesposti ai pericoli....

Anteprima mondiale perche il 5 luglio presenterà nuovo modello. Il Costruttore ha pubblicato una anticipazione: ... T - Cross 2004lo stile dei modelli, elettrici e non, più recenti ...Lateralmente, il design del montante Cquello della prima generazione della Golf . Il ... Approfondiamo tutto: Nuove anticipazioni suId 2 All 2023 - 2024 PerchéId 2 All ...Questa soluzionela piattaforma MEB utilizzata daper modelli come ID.3 e Cupra Born . La dotazione tecnologica di serie è completa e include numerosi sistemi di assistenza alla ...

Volkswagen richiama le auto per gli airbag "killer", ma non le ripara ... DMove.it

Il Suv urbano introduce le prime novità , sostanziali per i cambiamenti sullo stile e la dotazione tecnologica. Gli ordini sugli esemplari in consegna nel 2024 sono già sul T-Cross restyling ...