Voli fermi sabato 15 luglio | disagi per oltre 170mila passeggeri Le cancellazioni e i voli garantiti

I passeggeri sono stati informati della cancellazione deio dello spostamento ad altro orario, per far rientrare il viaggio in fasce orarie non di sciopero. Quindi ad essere recuperato è il 40% ...anche i piloti Malta Air e Vueling. Ita cancella 133. Polemica sulla precettazione per i treni. Landini: 'Abbiamo fatto ricorso al Tar'

I disagi negli aeroporti toccheranno anche Ita Airways, che a causa dello sciopero «si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali», informa la compagnia sul proprio sito. M ...Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani 15 luglio incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18.