Voghera | mamma strangola il figlio di un anno

Tragedia ain provincia di Pavia, dove unaha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno. Si trovava in casa da sola e sarebbe stata lei a dare l'allarme al 112 . Gli ...Una madre di 45 anni ha ucciso, strangolandolo, il figlio di un anno. E' successo in un appartamento in via Mezzana a, comune in provincia di Pavia, intorno alle ore 9. "Ho ucciso mio figlio" le parole pronunciate dalla donna, in quel momento sola in casa, al numero di emergenza 112. Il 118 non ha potuto che ...Una madre di 45 anni ha ucciso, strangolandolo, il figlio di un anno. E' successo in un appartamento in via Mezzana a, comune in provincia di Pavia, intorno alle ore 9. "Ho ucciso mio figlio" le parole pronunciate dalla donna, in quel momento sola in casa, al numero di emergenza 112. Il 118 non ha potuto che ...

Voghera, mamma strangola e uccide il figlio di un anno Open

Accade in provincia di Pavia. Sarebbe stata la stessa donna a chiamare il 112. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo ...La donna avrebbe agito in preda a un raptus e sarebbe stata lei stessa ad allertare i soccorsi. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare mentre la madre si trova ricoverata in Psichiatria ...