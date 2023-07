Voghera | mamma strangola il figlio di 1 anno e chiama i soccorsi | «Ho ucciso Luca»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Unaavrebbeto a morte il propriodi unquesta mattina venerdì 14 luglio a(Pavia). Dopodiché, Elisa Roveda, intorno alle 9 del mattino, sola in casa con il, avrebbeto l'intervento dei, colta dalla disperazione del suo stesso atto omicida. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hpotuto far altro che constatare il decesso del piccolo. Il compagno era uscito per andare al lavoro. La donna è stata arrestata questa mattina dai carabinieri. Al telefono Roveda, impiegata 45enne italiana, avrebbe detto: «Homio». Al momento si trova in ospedale nel reparto di psichiatria al Policlinico San Matteo e verrà ...

Mamma strangola figlio di un anno nel Pavese, "avrebbe agito in preda a un raptus" RaiNews

