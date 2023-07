Vladimir Putin | «Il gruppo Wagner? Legalmente non esiste!»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Secondoilsemplicemente non esiste. Almeno dal punto di vista giuridico. Il presidente della Russia ha rilasciato un’intervista al quotidiano Kommersant. Parlando per la prima volta del suo incontro al Cremplino con Yevgeny Prigozhin, pochi giorni dopo l’ammutinamento del 24 giugno. «Ebbene, lanon», ha esclamatorispondendo al giornalista del Kommersant che gli chiedeva se ilrimarrà come una unità di combattimento. E ancora: «Non abbiamo una legge per le organizzazioni militari private! Semplicemente non», ha aggiunto. Per poi concludere: «C’è un, manon». Una questione separata Per il ...

14 lug 08:35: "Legalmente la Wagner non esiste" Il gruppo Wagner 'non esiste', almeno dal punto di vista giuridico: lo ha detto il presidente russoa un giornalista del ...rivela in un'intervista a Kommersant di avere fatto una proposta nel corso dell'incontro avuto con il leader del Gruppo Wagner Evgenij Prigozhin e un gruppo di combattenti che ...Il che significa in sostanza che continua una forma di dissenso molto pericolosa per. E arriva nel momento in cui il Wall Street Journal pubblica una lista " ottenuta e verificata con ...

Il gruppo paramilitare Wagner non esiste, almeno dal punto di vista giuridico: lo ha detto al quotidiano Kommersant il presidente russo Vladimir Putin, parlando per la prima volta del suo incontro al ...(LaPresse) "Per quanto riguarda l'adesione dell'Ucraina alla Nato, abbiamo ripetutamente affermato che ciò rappresenta una minaccia per la ...