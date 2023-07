Viva Rai2 | Fiorello e la nuova clamorosa ipotesi | arriva il Glass itinerante?

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lavori in corso per laedizione die il suo team al lavoro per cercare unalocation, il pubblico non ne vuole sapere di rinunciare a questo perfetto binomio. Nei giorni scorsi le parole dihanno aperto una valanga di nuoveper il futuro del morning show di, che proprio come annunciato dallo showman siciliano non andrà più in onda da via Asiago nelroom che ha reso popolare la trasmissione. Le proteste dei residenti hanno dunque convinto la produzione del format a cambiare strategia e quindi è scattata la ricerca di un nuovo luogo dal quale mandare in onda il programma. Con una scadenza fissata al prossimo ...

...era presente per la nuova versione de Il Mercante in Fiera che lo vedrà protagonista sue, ... Quindi io mi sento piùche mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace ...... donna in ospedale Cronaca [ 13/07/2023 ] 'Fiorello, vieni qui a fare' l'invito di un consigliere di Supersano Attualità Ricerca per: Home Sport Lecce, le nuove maglie in Piazza Sant'Oronzo ...... donna in ospedale Cronaca [ 13/07/2023 ] 'Fiorello, vieni qui a fare' l'invito di un consigliere di Supersano Attualità [ 13/07/2023 ] Al largo sul gommoncino non riesce a tornare a riva: ...

Proposte nuove location per Viva Rai 2: la risposta di Fiorello inItalia

«Fiorello scelga Ostia per la nuova stagione di Viva Rai2!». Lo dicono in una nota il coordinatore dei Giovani di Forza Italia nel Municipio Francesco Bucci e il presidente… Leggi ..."Mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo". (ANSA) ...