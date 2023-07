Vittoria di Svezia compie 46 anni È festa grande sull’isola di Öland per la futura regina

Leggi su amica

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il 14 luglio non ènazionale solo per i francesi, che in questo giorno ricordano la presa della Bastiglia nel 1789. Nella stessa data fannoanche gli svedesi per via del compleanno della principessa. Non si tratta di un giorno festivo (vale a dire, non si sta a casa dal lavoro). È pur sempre, però, un “official flag day”, cioè uno di quei giorni in cui la bandiera dellasventola su tutti gli edifici e pali pubblici.inper la principessaMigliaia di bandiere, dunque, sventoleranno in tutto il Paese anche oggi, giorno in cui la principessa ereditaria46. La figlia ...