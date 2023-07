Virgin Fibra si espande grazie alla copertura della rete FTTH di Fastweb

Dopo Iliad , ancheha annunciato una partnership con Fastweb che consentirà di utilizzare il servizio anche sulla rete FTTH - Fiber To The Home di Fastweb Wholesale. Grazie a questo accordo, già operativo ...Raggiungera' 7,8 milioni di case . Accordo trae Fastweb per estendere il servizio di connettivita': la banda ultralarga diguadagnera' cosi' una ulteriore copertura FTTH - Fiber To The Home, che raggiungera' fino a 7,8 ...è ancora un operatore relativamente nuovo in Italia che necessita di consolidare la sua presenza sul mercato nostrano. Per farlo serve una diffusione della rete più elevata e ciò richiede ...

Banda ultralarga, Virgin Fibra si allea con Fastweb e cresce in Italia CorCom

Stando a quanto affermato da Tom Mockridge, CEO di Virgin Fibra, questa partnership con Fastweb rappresenta "un grande passo in avanti" nel posizionamento di Virgin Fibra come operatore della fibra ...La società guidata da Tom Mockridge annuncia un incremento della copertura nazionale dei propri servizi di connettività ...