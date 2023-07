Violenta la nipote poi cerca di comprare il suo silenzio con i regali | nonno condannato a 6 anni e 11 mesi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ha molestato eto ladi 14, poi ha tentato diil suoricoprendola di. Ma la ragazzina non ha ceduto e si è confidata alla madre, che ha scelto di denunciare. L’uomo, un 60enne, è statoa seie 11di carcere per violenza sessuale. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l’uomo viveva nella stessa casa della ragazzina, assieme alla figlia e al genero. Dopo averla spiata e molestata verbalmente era passato ai palpeggiamenti e alle esibizioni di autoerotismo. La giovane aveva minacciato di raccontare tutto alla madre, senza riuscire però a fermare il, che aveva iniziato a farleanche costosi per...

Ha molestato e violentato ladi soli 14 anni, palpandola e facendo autoerotismo davanti a lei. Poi, per comprare il suo ...

