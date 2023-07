Vino | a scuola di dendrochirurgia in vigna con i vine master pruners Simonit&Sirch

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Innovativa tecnica che salva le piante e mantiene intatta la qualità delle uve Per combattere il mal dell’esca inSimonit&Sirch hanno messo a punto da anni con successo la tecnica della, una vera e propria operazione chirurgica sulle piante della vite grazie alla quale la carie bianca che colonizza la struttura legnosa delle piante e ne causa l’infezione viene eliminata con una specifica attrezzatura, mantenendo intatta la qualità delle uve. I risultati che il Team Simonit&Sirch ha raggiunto in 13 anni di lavori e sperimentazioni sono sorprendenti e di grande importanza sia per la qualità dei vini che per il risparmio economico da parte dell’azienda: il 90% delle piante trattate è tornato infatti pienamente produttivo. La ...