Vieste | il villaggio turistico chiede di «non disturbare gli altri ospiti» a due clienti ipovedenti | vacanze cancellate e rimborso

(Di venerdì 14 luglio 2023) «Potevamo trascorrere la vacanza da loro, ma senza arrecare disturbo agli, perché avrebbero potuto scrivere recensioni negative sulla struttura turistica. Per questo abbiamo deciso di annullare la nostra vacanza». Una coppia di giovaniha deciso di annullare le proprie, in provincia di Foggia, dopo una telefonata da parte della struttura ricettiva che li avrebbe dovuti ospitare. I protagonisti della vicenda sono la 29enne Veronica Cosimelli e il 35enne Mario Giorgio Loreti, entrambi di Roma. Intervistati dal Corriere della Sera, i due giovani hanno spiegato di aver chiamato la struttura in cui avrebbero dovuto soggiornare dall’1 al 15 luglio,ndo se fosse possibile mostrare i percorsi all’arrivo. Il viaggio era già stato pagato (3.500 ...

L'intervento del sindaco diSul caso è intervenuto anche il sindaco di, Giuseppe Nobiletti, che ha spiegato che farà il possibile per chiarire quanto accaduto: "L'accoglienza di...' Discriminati '. Questa l' accusa da parte di una coppia di non vedenti che avevano deciso di passare la loro estate in unvacanza di, in provincia di Foggia . Il motivo Veronica e Mario avevano scelto la struttura per passare 14 giorni all'insegna del relax, sicuri del fatto che sarebbero stati ben ...'Noi discriminati da hotel a', denuncia di una coppia non vedenti La coppia riferisce di ... non li avremmo accettati sin dall'inizio - replica la struttura - inoltre il nostronon ...

Vieste, il villaggio turistico chiede di «non disturbare gli altri ospiti» a ... Open

Vieste, coppia di non vedenti accusa un hotel: "Noi discriminati, ci hanno chiesto di non disturbare i clienti".«Discriminati». Questa l'accusa da parte di una coppia di non vedenti che avevano deciso di passare la loro estate in un villaggio vacanza di Vieste, in provincia di Foggia.