Video Wimbledon | Djokovic batte Sinner 6 - 3 6 - 4 7 - 6 | gli highlights

Nella semifinale del torneo di tennis di, Novak Djokovic batte per nbsp;6 - 3 6 - 4 7 - 6 Jannik Sinner. Guarda ilcon gli highlights del ...Novak Djokovic soddisfatto della sua nona finale a, concede l'onore a Jannik Sinner: 'Ha avuto le sue opportunità, mi ha concesso di arrivare ... Guarda ildell'intervista. Il torneo in ...... Jannik Sinner sfida il 23 volte campione Slam Novak Djokovic per accedere alla finale di:... Flink: "Vince Nole in quattro" [] I numeri e i temi di Sinner - Djokovic, Jannik chiamato all'...

La sconfitta di Sinner chiude l’avventura a Wimbledon degli italiani, ma potrebbe essere l’inizio di una seconda parte di stagione piena di soddisfazioni ...Novak Djokovic si è qualificato per la nona volta in carriera in finale a Wimbledon, superando Jannik Sinner per 6-3, 6-4, 7-6 dopo quasi 3 ore di partita. Indiscutibile il verdetto del campo: il serb ...