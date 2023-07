VIDEO – Sommer e Trubin prenotati dall’Inter per il dopo Onana! La situazione

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023) Yanne Anatolijsono i primi nomi in cima alla lista dei desideri dei dirigenti dell’Inter per sostituire André Onana – sempre più vicino al Manchester United – e Samir Handanovic, svincolato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i obiettivi nerazzurri sono già stati addirittura. Per il primo non c’è alcun problema, mentre per il giovane ucraino servirà un po’ di tempo considerate le richieste dello Shakhtar Donetsk NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi Inter-News.it (clicca qui). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...