VIDEO Djokovic-Sinner 3-0 | highlights semifinale Wimbledon 2023 | l’italiano spreca qualche chance

(Di venerdì 14 luglio 2023) Jannikè stato sconfitto da Novaknelladi. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set contro il tennista italiano, il quale non ha sfigurato sull’erba britannica e ha anche avuto delleper prolungare l’incontro (ad esempio sul 5-4 e 40-15 nel terzo set). L’altoatesino esce a testa alta dal terzo Slam della stagione, migliorando il risultato della passata stagione, quando venne battuto sempre daai quarti (ma in quell’occasione si era involato sul 2-0). Di seguito ilcon glie la sintesi didiHIGLIGHTS ...

Nella semifinale del torneo di tennis di Wimbledon, Novakbatte per nbsp;6 - 3 6 - 4 7 - 6 Jannik Sinner. Guarda ilcon gli highlights del ...Novaksoddisfatto della sua nona finale a Wimbledon, concede l'onore a Jannik Sinner: 'Ha avuto ... Guarda ildell'intervista. Il torneo in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming suFlink: "Vince Nole in quattro" [] I numeri e i temi di Sinner -, Jannik chiamato all'impresa Sinner, la stagione su erba: dai dubbi alla prima semifinale Slam Il tabellone maschile US ...

Video Wimbledon, Djokovic batte Sinner 6-3 6-4 7-6: gli highlights La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LA SCENEGGIATA DI DJOKOVIC E LE FINTE LACRIME QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK SINNER NELLA RACE SINNER CONSOLIDA LA PROPRIA CLASSIF ...Il centrocampista simpatizza per il tennista serbo, suo connazionale Novak Djokovic ha raggiunto la finale di Wimbledon battendo Jannick Sinner in tre set. Attraverso una storia pubblicata su Instagra ...