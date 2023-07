Vicenza | bidello seminudo trovato morto nel bagno della scuola

(Di venerdì 14 luglio 2023) Vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire avvenuta in un istituto di. All'interno di unsecondaria di primo grado del centro cittadino, la Maffei di contrà Santa Caterina, è statoil corpodi un collaboratore scolastico. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. L’allarme dei colleghi A dare l'allarme alcuni colleghi del 66enne che poco dopo pranzo non l'hanno visto più tornare al suo posto di lavoro. I vigili del fuoco hanno così sfondato la porta deltrovando l'uomo riverso a terra. Vani i tentativi dei medici che hanno constatato la morte delavvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

