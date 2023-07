Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023)DEL 14 LUGLIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN CAMION IN FIAMME CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONESUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA BARRIERA DISUD FINO A SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI; ATTENZIONE ANCHE SULLA A24-TERAMO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E-TERAMO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO; SULLA ...