Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 14 luglio 2023)DEL 14 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE; TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD, QUI PER LA PRESENZA DI UN CAMION IN FIAMME TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI; DISAGI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN’AUTOVETTURA E DUE MEZZI PESANTI CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PERSUD FINO ALL’USCITA PER VIA ARDEATINA; SUL TRATTO INTERESSATO AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...

... che a distanza di pochi giorni decide e ridecide, chiude e riapre al traffico corsoe Corso ... perché i problemi, le sofferenze relative alla, alla sosta, all'inquinamento, alla ...Deviazioni in programma in centro città a Vercelli: a partire da lunedì 17 luglio 2023 inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in piazzapertanto lasarà modificata in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. In tutta la piazza e aree limitrofe sarà vietata la sosta 0/24 con rimozione forzata....attorno alle 10 all'incrocio tra via die via Mariani, alle spalle del Liceo Classico. Sul posto è intervenuta in prima battuta una volante della Polizia di Stato, anche per gestire la...