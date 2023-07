Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 luglio 2023)DEL 14 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E IL NODO PER LA A1 IN DIREZIONE, RACCOMANDIAMO AL DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA ARDEATINA E PONTINA; RICORDIAMO CHE LA STESSA USCITA DELLA PONTINA FINO ALLE 12 RESTERA’ CHIUSA IN DIREZIONE DEL CENTRO PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DELLA GARA DI FORMULA E, CHE SI SVOLGERA’ DOMANI E DOMENICA 16 LUGLIO NELLA ZONA DELL’EUR; FINO A LUNEDI’ 17 CHIUSA AL TRANSITO ANCHE VIA ...