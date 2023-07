Via D’Amelio | fratello agente scorta | “Basta passerelle | carriere su sangue dei morti”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Alle promesse lunghe 31 anni lui non crede più. "Parole vuote a cui non sono seguiti i fatti". Così come all'antimafia di 'professione', a chi "prima prende il gettone di presenza e dopo fa legalità". Luciano Traina,di Claudio, l’dimorto insieme a Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Agostino Catalano, nella strage di viache costò la vita al giudice Paolo Borsellino, è un fiume in piena. "In tanti hanno costruitosuiammazzati. Molta gente ha vissuto e vive sulle nostre spalle e suldei nostri cari". A pochi giorni dall'anniversario dell'eccidio l'ex poliziotto che nel maggio del 1996 era nella squadra che ha catturato Giovanni Brusca si sfoga con l'Adnkronos. "La verità piena ...