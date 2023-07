Vi racconto l’attualità di George Bernanos Scrive Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 luglio 2023) Cade quest’anno l’anniversario della nascita e della morte di. L’autore di La grande paura dei benpensanti, I grandi cimiteri sotto la luna, Diario di un curato di campagna, Sotto il sole di Satana, Rivoluzione e libertà, La Francia contro i robots, Lettere agli inglesi, tanto per citare alcune delle sue opere più note, era nato infatti a Parigi il 20 gennaio 1888 e morì a Neuilly il 5 luglio 1948. Più di cinquant’anni fa, aveva scandalizzato scrittori e politici, accademici e semplici curiosi che erano accorsi alla Sorbona per ascoltarlo al suo ritorno dal lungo esilio brasiliano. “La parola democrazia – dissein quella occasione, sorprendendo tutti non significa assolutamente più niente per me, mi chiedo se non sia la parola più sputtanata di tutte le lingue”. Fu subito tacciato di incoerenza e quella ...