“Vette di luce” | le Orobie protagoniste in Carrara fino al 3 settembre

(Di venerdì 14 luglio 2023) Inaugurata il 23 giugno, l’esposizione “di” è la seconda mostra all’interno del fitto programma di Accademiadurante l’anno 2023 che vede Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura. Il nuovo allestimento è l’ideale cornice della mostra dedicata alle Alpi Orobiche viste attraverso gli occhi di artisti passati e contemporanei. Il visitatore ritroverà in opere ottocentesche paesaggi di montagne familiari, certo cambiati a causa del corso del tempo, ma riconoscibili come i panorami che immortalano, tra gli altri, i Laghi gemelli, la Presolana e le atmosfere fisse di alcuni rifugi orobici rappresentati nelle istantanee di Naoki Ishikawa. L’esposizione, firmata Accademia, ha incursioni inedite ed innovative di arte contemporanea: le Alpi Orobiche,assolute ...

Malpaga: Vette di luce al castello Orobie

S e il museo uscisse dalla sua cornice tradizionale e vivesse davvero il territorio Magari con una serie di appuntamenti mirati a sviluppare a contaminare luoghi e linguaggi Accademia Carrara e CAI ...Malpaga (Cavernago). Prosegue il programma di mostre spin-off nella provincia bergamasca legate al progetto espositivo Vette di Luce, promosso da Accademia Carrara in collaborazione con CAI Club Alpin ...