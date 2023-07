Versilia | salvati dai bagnini 5 ragazzi dopo un tuffo dal pontile

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel pomeriggio di oggi, 14 luglio 2023, cinquetra i 15 e i 18 anni si sono tuffati daldi Marina di Pietrasanta, in, trovandosi subito in grossa difficoltà. Idegli stabilimenti Firenze e Sorriso sono intervenuti risolvendo la difficile situazione, seguiti dal collega del Biancamano

