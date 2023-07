Venezia | le giurie internazionali dell’80° edizione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 14 luglio 2023) Svelate le80 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera. Chi farà parte della giuria80? Damien Chazelle Presidente, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto per aver diretto i film ‘Whiplash’, ‘La La Land’ (con il quale si aggiudica due Golden Globe, un British Accademy Film Awards e un Oscar come miglior regista), ‘First Man-Il primo uomo’ e ‘Babylon’ Saleh Bakri Attore cinematografico e teatrale palestinese dell’anno 1977. Tra i suoi film più celebri ‘La banda’, ‘Il tempo che ci rimane’, ‘Wajib-invito al matrimonio’ (dove vince il Premio come Miglior attore al Festival di Dubai) e ‘Salvo’. Di recente ha recitato nel cortometraggio candidato all’Oscar® The ...