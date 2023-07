Venere degli stracci | indagato nega | ma il rogo dopo 15 secondi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHato, anche davanti al gip di Napoli, di essere il responsabile dell’incendio che ha distrutto la, Simone Isaia, il senza fissa dimora per il quale oggi il giudice ha convalidato il fermo e disposto il carcere. Ma, secondo quanto emerso dalle indagini della Questura di Napoli, coordinate dalla Procura partenopea, sembrerebbe essere proprio lui l’uomo che all’alba dello scorso 12 luglio in piazza Municipio si avvicina all’opera, che 15prende fuoco. La circostanza è frutto dell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) che stanno indagando sulla vicenda. Quando venne fermato, inoltre, nelle ...

E un accendino è l'"arma" che presumibilmente è stata usata alle 5.30 di mercoledì mattina per dare fuoco alla 'Venere degli stracci', l'opera del maestro Michelangelo Pistoletto che dal 28 giugno ...È stato convalidato il fermo per Simone Isaia, il clochard sospettato di essere l'autore del rogo che mercoledì notte, a Napoli, ha incendiato la "Venere degli Stracci" di Michelangelo Pistoletto, esposta in piazza Municipio. Era stata inaugurata lo scorso 28 giugno. È accusato di incendio doloso e di distruzione di un bene culturale di ...

E' stato attivato questa mattina il conto corrente per contribuire alla rinascita della Venere degli Stracci distrutta da un incendio doloso. Il conto è stato ...