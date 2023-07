Venere degli stracci | gip convalida fermo per senza fissa dimora

... il clochard 32enne ritenuto dalla Polizia e dalla Procura di Napoli l'autore del rogo che ha mandato in cenere lastracci di Michelangelo Pistoletto, a Napoli. Riconosciuti sussistenti ...Si racconta che quando Persefone venne rapita da Ade, il dioInferi, mentre raccoglieva fiori,... In Francia, invece, è noto come "pantofola di" a causa della forma del suo fiore. ...Nelle stesse ore in cui Napoli si infiammava di Cultura un balordo bruciava laStracci , installazione di Pistoletto in pubblica piazza. Non una piazza qualsiasi, ma piazza Municipio. Praticamente davanti al balcone del sindaco. Luogo presidiato 24h dalla Polizia. ...

Convalidato il fermo del clochard 32enne sospettato di aver incendiato l’opera del Pistoletto mercoledì scorso ...Convalidato il fermo. Resta in carcere , dopo l’udienza di convalida, Simone Isaia, il 32enne clochard ritenuto l’autore del rogo della “Venere degli stracci “ di Michelangelo Pistoletto. L’uomo è ...