Venere degli Stracci | convalidato il fermo al clochard Simone Isaia

È stato convalidato il fermo per Simone Isaia, il clochard sospettato di essere l'autore del rogo che mercoledì notte, a Napoli, ha incendiato la "Stracci " di Michelangelo Pistoletto , esposta in piazza Municipio. Era stata inaugurata lo scorso 28 giugno. È accusato di incendio doloso e di distruzione di un bene culturale di ...E un accendino è l'"arma" che presumibilmente è stata usata alle 5.30 di mercoledì mattina per dare fuoco alla 'stracci', l'opera del maestro Michelangelo Pistoletto che dal 28 giugno ...... il clochard 32enne ritenuto dalla Polizia e dalla Procura di Napoli l'autore del rogo che ha mandato in cenere lastracci di Michelangelo Pistoletto, a Napoli. Riconosciuti sussistenti ...

Venere degli stracci incendiata, parla Pistoletto: Uccisa la Venere che vuol rigenerare la società Fanpage.it

Tutto è pronto per domenica mattina, 16 luglio, alle ore 9.00 in piazza Municipio, dove, l'artista Slobodanka Ciric, accanto a quel che resta della “Venere ...E' stato attivato questa mattina il conto corrente per contribuire alla rinascita della Venere degli Stracci distrutta da un incendio doloso. Il conto è stato ...