Vela | test event Marsiglia 2023 | Boschetti sfiora il podio | Tomasoni eliminata subito

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sesto giorno di regate aldi. Lorenzoe Sofiasono andati a caccia di una medaglia con i kite. L’avventura dell’azzurra si è fermatadopo la prima prova rimanendo, mentrepassa dopo una semifinale combattuta alla fase finale a quattro. L’azzurro hato ilconcludendo quarto nella finalissima. “Certamente arrivare primo tra quelli che non salgono sullascia un po’ di amaro in bocca, almeno oggi, ma devo anche pensare a questa intensa settimana e a quello che ho fatto durante tutte le prove. Per questo sono soddisfatto, ho fatto un bel percorso e dopo la giornata di ieri mi posso ritenere molto ...

Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata alla vela sarà la città del sud della Francia. Il Test Event sarà

Vela, Test Event Olimpico: Ugolini/Giubilei sempre al comando tra i Nacra 17, Boschetti sfiora il podio nei kite OA Sport

Va in archivio anche la sesta giornata del Test Event olimpico della vela, regata che si svolge a Marsiglia nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Qu ...Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata alla vela sarà la città del sud della Francia. Il Test Event sarà particolarmente utile alla Direzione Tecnica per poter raccogliere ...