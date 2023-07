Valcareggi | “Meluso furbo da morire Ha sempre lavorato con pochi soldi e fatto bene”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’agente Furiosi è soffermato su vari temi in casa Napoli come il nuovo ds, ma anche il futuro di Zerbin, Kim e Osimhen. L’agente sportivo Furioè intervenuto alla trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, soffermandosi su alcuni temi in casa Napoli e non. Durante l’intervento,ha parlato della situazione della Fiorentina e del suo allenatore Italiano, affermando di essere contento che sia rimasto, ma riconoscendo che qualcosa non è andato per il verso giusto. Ha evidenziato la mancanza di giocatori fondamentali e ha criticato la gestione sportiva del club, sostenendo che il direttore sportivo Pradè abbia un ruolo poco influente e che il comando spetti a Barone. Ha espresso delle polemiche nei confronti della società di proprietà americana, sostenendo che non si ...