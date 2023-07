Usa | pillola anticoncezionale senza ricetta | via libera dalla Fda

(Di venerdì 14 luglio 2023) La Food and Drug Administration approva unada vendereprescrizione medica a donne di qualsiasi età. È la prima volta nella storia americana. L’agenzia federale preposta al controllo di farmaci e alimenti, ha infatti dato il viaal medicinale Opill, il metodo più efficace (al 93%) per prevenire la gravidanza rispetto ai preservativi, agli spermicidi e ad altri metodi disponibili. La FDA ha dichiarato che l’Opill è il metodo contraccettivo più efficace (93%) tra quelli da bancoGli Stati Uniti si aggiungono agli oltre 100 Paesi del mondo che hanno reso ladisponibile al banco, tra cui la maggior parte degli Stati dell’America Latina, l’India, la Cina e il Regno Unito. Le ...

Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) – Via libera della Fda alla prima pillola contraccettiva venduta senza prescrizione medica. L’Agenzia americana del farmaco ha annunciato ieri sera l’approvazione di ...I limiti del diritto all’aborto negli Usa. Il caldo che uccide in Europa, la fame nel mondo che cresce. E l’anniversario del genocidio di Srebrenica. Ecco i ...