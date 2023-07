Usa | panico in California | un lontra spaventa bagnanti e surfisti

(Di venerdì 14 luglio 2023) su Tg. La7.it - Non solo graffia e morde, addirittura ruba le tavole da surf per poi saltarci sopra. Succede in, dove una, una femmina di cinque anni sta ...

Usa, panico in California: una lontra spaventa bagnanti e surfisti TGLA7

Non solo graffia e morde, addirittura ruba le tavole da surf per poi saltarci sopra. Succede in California, dove una lontra, una femmina di cinque anni sta seminando terrore tra i bagnanti e gli surfisti.