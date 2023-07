Usa | ok Fda a prima pillola contraccettiva senza prescrizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Via libera della Fda allavendutamedica. L'Agenzia americana del farmaco ha annunciato ieri sera l'approvazione di Opill*, anticoncezionale Otc a base di solo progestinico (norgestrel), da assumere ogni giorno alla stessa ora. L'ok dell'ente regolatorio Usa renderà disponibile il medicinale in farmacie, minimarket e negozi di alimentari, nonché online. Tempi e prezzo dipenderanno dal produttore, il gruppo Perrigo con sede in Irlanda, che ha acquisito la francese Laboratoire Hra Pharma alla quale si deve lo sviluppo di Opill. "Con questa approvazione - spiega Patrizia Cavazzoni, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della Fda - per lavolta un contraccettivo orale ...