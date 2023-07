Usa | ok Fda a prima pillola contraccettiva senza prescrizione

La Food and Drug Administration () , l'agenzia federale preposta al controllo di farmaci e alimenti, ha approvato per la prima ... sarà probabilmente disponibile negliall'inizio del 2024 . Si ...In maggio un gruppo di 17 consulenti scientifici indipendenti dellaavevano già votato all'unanimità a favore, spiegando che i vantaggi di rendere disponibile una pillola anticoncezionale senza ...Alcuni scienziati dell'rimangono però scettici sui risultati forniti da Perrigo, soprattutto riguardo la possibilità che donne con determinate condizioni mediche non capiscano quando non prendere ...

Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) – Via libera della Fda alla prima pillola contraccettiva venduta senza prescrizione medica. L’Agenzia americana del farmaco ha annunciato ieri sera l’approvazione di ...L'efficacia contraccettiva del norgestrel era stata stabilita con l'approvazione originale per il suo utilizzo su prescrizione, nel 1973. Ora, l'azienda produttrice ha richiesto il passaggio da prodot ...