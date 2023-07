Un’ora colloquio tra Mattarella e Meloni | confronto anche su giustizia

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'attesotra Sergioe Giorgiasi è tenuto oggi al Quirinale. Al termine del Consiglio supremo di difesa, i due si sono chiusi nello studio alla Vetrata, per quasi un'ora di faccia a faccia definito dal Quirinale "cordiale e costruttivo". Al termine bocche cucite sull'andamento del. Da fonti di governo si apprende solo che è stato un incontro ad "ampio raggio", come avviene di frequente, sui temi al centro dell'agenda di governo, quindila. Proprio questo era il tema più "caldo", dopo le polemiche sui casi Santanchè, Delmastro e La Russa che hanno agitato l'esecutivo e aperto uno 'scontro' tra governo e magistratura. Nordio alza la tensioneIeri, parlando a Vilnius al termine del vertice Nato, la premier aveva assicurato di non volere ...