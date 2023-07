Università | al via bandi Collegi universitari | 1 000 posti letto in 18 città

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Aperti idi ammissione ai 57di Merito italiani, riconosciuti e accreditati dal Ministero dell'e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza deidi Merito (Ccum), che per l'anno accademico 2023-24 mettono a disposizione oltre 1.000per studenti in 18e italiane. La Ccum spiega che per gli studenti che accederanno ainel prossimo anno accademico saranno disponibili complessivamente più di 1000 borse di studio garantite, oltre che dai, dagli enti con cui Ccum ha stretto accordi. E quest'anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rilancia e ne ha ...