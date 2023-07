Un’Estate da RE | inaugurata l’VIII edizione con un omaggio a Vanvitelli

(Di venerdì 14 luglio 2023)da Re: Nella Cappella Palatina è andato in scena “all’opera” con Mariano Rigillo, Enzo Salomone, l’Orchestra del “Verdi” di Salerno e baritono Bruno de Simone Lo spettacolo, trasmesso in diretta streaming sull’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania, è online sui canali social della rassegna estiva di musica e danza L’intervista impossibile di Franco Zeffirelli a Luigiha inaugurato ieri seradida RE. Nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta, progettata dal grande architetto, gli attori Mariano Rigillo ed Enzo Salomone hanno dato vita a “all’Opera”, spettacolo inedito e fuori dall’ordinario, accompagnati dalle musiche settecentesche dell’Orchestra Filarmonica ...

... conservatore del Museo, vienesabato 15 luglio in uno ...ciclo di incontri per raccontare, ogni sera in modo diverso, ...del Riemann Prize " Tutte le informazioni CAIRATE - Notte d'...... il prossimo ottobre verràla prima edizione del ...'iniziativa che coinvolgeràpubblico variegato e trasversale. Per ... film e teatro Colpi di colore ha voluto tingere l'di ......spazi piloti di via Marinai d'Italia 1 - 3 per tutta l': '... abitante proprio al Peep, che mi propose di dedicarelavoro ... La mostraoggi - conclude Ferri - èulteriore ...