‘Un’estate da Re’ | inaugurata l’VIII^ edizione con un omaggio a Vanvitelli e Zeffirelli

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’intervista impossibile di Francoa Luigiha inaugurato ieri sera l’VIIIdi Un’Estate da RE. Nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta, progettata dal grande architetto, gli attori Mariano Rigillo ed Enzo Salomone hanno dato vita a “all’Opera”, spettacolo inedito e fuori dall’ordinario, accompagnati dalle musiche settecentesche dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi di Salerno” diretta da Giuseppe Galiano, le voci soliste del sopranista Angelo Giordano, del tenore Lorenzo Martelli e della soprano Marilena Ruta, con la partecipazione straordinaria di Bruno de Simone. L’evento, trasmesso in live streaming sull’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania, è tutt’ora visibile sui canali social di Un’Estate da RE ...

