Una prima giornata a ritmo di swing per le finali tricolore Perugia-Corciano 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023) A Calcio a 5 maschile e femminile, pallacanestro Open: un buon pubblico sugli spalti per le umbre scese in campo ieri e che sperano di raggiungere le semipreviste dal 15 luglio. Domani è il momento delle attività paralimpiche: 10 squadre di calcio a 5 categorie Plus, SuperPlus e Basket Integrato., 14 luglio– Per le formazioni umbre, 5 squadre fra calcio a 5 e basket, un inizio in salita per quanto riguarda i risultati. Doppio appuntamento quello che vede impegnati nella fase a gironi i cestisti della categoria Open. Primi in assoluto fra gli umbri a scendere in campo – o meglio sul parquet – i ragazzi dell’Atletico Maldossi: il roster perugino ha ceduto di due punti nella gara d’esordio ai comaschi dell’A.S. Il Gigante Inverigo per 57 a 59 per poi superare nella seconda gara del pomeriggio I Furiosi di ...