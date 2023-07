Una donna strangola il figlio di un anno e poi chiama il 112

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - Unadi 44 anni hato e ucciso ildi una Voghera, in provincia di Pavia. È successo intorno alle 9 in via Mezzana. È stata lare il 112 dicendo all'operatore quanto appena successo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hpotuto solo constatare il decesso del piccolo. Laè stata trasportata per accertamenti all'ospedale Policlinico San Matteo e ricoverata in psichiatria in attesa che la Procura di Pavia prenda provvedimenti nei suoi confronti. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Al momento della tragedia laera in sola in casa con il. Il marito - da quanto appreso - era al lavoro.

la stessa, che avrebbe agito in preda ad un raptus, a chiedere l'intervento dei soccorsi. La madre del bambino si trova ora nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Matteo di Pavia, per...

